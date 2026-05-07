У Польши есть два исторических пути. Эта страна может быть «нищим вассалом Европы» или партнером России. Об этом в статье, опубликованной на RT, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, Польше стоит задуматься, кто и на какие деньги нагнетает в стране военизированную истерию в отношении России. Поскольку именно Германия может заставлять поляков еще больше ненавидеть Россию и потом и вовсе отправить их в окопы. Сама же ФРГ в этом случае станет своеобразным «заградотрядом».
Ранее в этой же статье Дмитрий Медведев указал, что именно Германия сегодня громче всех о своих претензиях на гегемонию в «беззубой и фригидной» Европе. А власти ФРГ стараются выхолостить ответственность и память о нацистских преступлениях предков.