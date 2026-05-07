Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курском музее археологии открылась выставка «Глиняные сказки России»

Экспозиция представляет коллекцию традиционной керамической игрушки.

Источник: Национальные проекты России

Выставка «Глиняные сказки России» начала работать 6 мая в музее археологии Курской области при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении культуры.

Экспозиция представляет коллекцию традиционной керамической игрушки из частного собрания курского художника и собирателя Романа Нарети. На выставке представлено около 100 образцов глиняной игрушки из разных регионов России. Среди них — изделия известных народных промыслов из Курской, Пензенской, Архангельской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Калужской, Нижегородской, Воронежской, Тульской и других областей.

Посетители увидят расписные и поливные фигурки: барынь, кавалеров, всадников, мужиков, солдат, а также животных: козликов, барашков, коровок, гусей. В экспозицию вошли наиболее характерные, хорошо сохранившиеся и редкие образцы. Большая часть игрушек поступила в коллекцию от самих мастеров. Выставка будет работать до 7 июня.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.