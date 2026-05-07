Паводок в Красноярском крае: 9 домов и 142 участка остаются под водой

Гидрологическая обстановка остаётся сложной.

На реке Енисей на участке от села Ярцево до деревни Подкаменная Тунгуска начался ледоход. Гидрологическая обстановка в Красноярском крае остаётся сложной, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Сохраняются колебания уровней воды:

на Енисее у села Ворогово — 962 см (опасная отметка 1107 см);

на Усолке у села Троицкое — 738 см (опасная отметка 660 см);

на Агуле у села Петропавловка-1 — 516 см (опасная отметка 570 см).

Рост уровня продолжается:

на Карабуле (село Карабула) — 403 см (опасная отметка 380 см);

на Чулыме (село Красный Завод) — 624 см (опасная отметка 630 см).

Вода остаётся на пойме рек Чулым, Сыда, Анжа, Чадобец, Мура, Вельмо, Подкаменная Тунгуска, Иркинеева, Агул, Кас и Сым.

Всего в крае подтоплены 9 жилых домов, 142 приусадебных участка и 29 участков автодорог. Власти ведут мониторинг и оповещают население. Ситуация на контроле правительства региона и МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Енисейском округе спасатели перевозят людей на лодках из-за паводка.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
