Москвичам пообещали штатную работу домашнего интернета и Wi-Fi

В Москве не планируют вводить ограничения использования домашнего интернета и Wi-Fi в праздничные дни, сообщает Минцифры на странице во «ВКонтакте».
«Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений», — говорится в сообщении.
Мобильный интернет и связь также остаются доступными 7 и 8 мая. «При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения», — говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов, и сервисам обмена SMS в Москве временно ограничат.
4 мая ряд мобильных операторов разослал абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая. В МТС, T2 и «Билайне» объяснили это соображениями безопасности в связи с подготовкой праздничных мероприятий. На этом фоне о возможных сбоях в работе банковских приложений предупредили «Сбер» и Т-банк, рекомендовав клиентам подключаться через Wi-Fi.
9 мая в Москве состоится парад в честь Дня Победы. Год назад Кремль заранее предупреждал о возможных ограничениях связи, приуроченных к торжествам. «Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам», — заявлял тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».