Москвичам пообещали штатную работу домашнего интернета и Wi-Fi

4 мая ряд мобильных операторов разослал абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая. В МТС, T2 и «Билайне» объяснили это соображениями безопасности в связи с подготовкой праздничных мероприятий. На этом фоне о возможных сбоях в работе банковских приложений предупредили «Сбер» и Т-банк, рекомендовав клиентам подключаться через Wi-Fi.