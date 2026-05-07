Фальшивые приглашения на патриотический вечер рассылают хабаровчанам

Власти предупредили о поддельном сообщении о патриотическом мероприятии.

Жителям Хабаровского края начали приходить фальшивые приглашения на якобы патриотическое мероприятие в честь защитников Отечества, — сообщает МАХ канал «Хабаровский край».

В региональных структурах заявили, что рассылка не имеет отношения к официальным организаторам и является фейком.

На подделку указывают сразу несколько признаков. В «приглашении» использован нечёткий герб Хабаровска, упоминается фонд, которого в действительности не существует, а в тексте допущены ошибки. Кроме того, на площадке, указанной в сообщении, в это время запланировано другое мероприятие.

Жителей региона просят внимательно проверять подобные сообщения и ориентироваться только на официальные источники информации.

В праздники и памятные даты такие рассылки появляются особенно часто — расчёт обычно простой: доверие к теме, громкие слова и надежда, что человек не станет перепроверять детали.