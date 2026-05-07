Завод в Ростовской области увеличил переработку молока на 6%

Молочный завод в Мясниковском районе Ростовской области с начала 2026 года увеличил переработку молока на 6%, до 16,3 тыс. тонн. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.

Источник: Коммерсантъ

Мощность завода составляет до 72 тыс. тонн молока в год. По итогам первого квартала 2026 года выпуск питьевого молока на предприятии вырос на 35%, до 9,7 тыс. тонн. Производство сливочного масла увеличилось на 20%, превысив 740 тонн.

Налоговые поступления от организации в областной бюджет с начала года составили 64,5 млн руб. Средняя заработная плата работников выросла до 82 тыс. руб. Общая численность сотрудников предприятия достигает 347 человек.