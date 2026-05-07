Завод в Ростовской области увеличил переработку молока на 6%

Молочный завод в Мясниковском районе Ростовской области с начала 2026 года увеличил переработку молока на 6%, до 16,3 тыс. тонн. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.