Беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском Резекне

Беспилотник неизвестного происхождения разбился на территории нефтебазы в латвийском Резекне. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в Delfi, ссылаясь на государственную пожарно-спасательную службу.
По предварительным данным, в воздушное пространство страны могли попасть дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что пока это всего лишь предположения, которые нужно подтвердить.
Инцидент произошел около 3:30 по местному времени. В результате падения БПЛА были повреждены четыре резервуара, в которых на тот момент не было нефтепродуктов. На месте происшествия работают оперативные службы, передает издание.
Несколькими днями ранее Таллин призвал Киев избегать падения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Эстонии. Премьер-министр республики Кристен Михал утверждает, что властям пришлось закупить новые системы противовоздушной обороны.
При этом еще 28 апреля дрон упал на крышу многоэтажного дома в молдавском Кишиневе. БПЛА не взорвался, в результате инцидента пострадавших нет. Прибывшие на место полицейские провели эвакуацию.