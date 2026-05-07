Лжесотрудник Роспотребнадзора выманил у нижегородской пенсионерки 7 млн рублей

Пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась 7,6 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Аферисты связались с 73-летней жительницей областного центра под видом сотрудников государственных служб. Сначала женщина разговаривала якобы с представителем почтового отделения, а затем — с работником Роспотребнадзора. Последний убедил пенсионерку в необходимости положить в ячейку столичного банка все имеющиеся деньги для их суммарного увеличения.
По указанию собеседника нижегородка собрала накопления, завернула их в целлофановый пакет и передала неизвестному возле мусорных баков у своего дома.
Возбуждено уголовное дело.
