В Набережных Челнах 9 Мая общественный транспорт будет бесплатным

Соответствующее поручение дал мэр Наиль Магдеев.

Источник: Комсомольская правда

В День Победы жители и гости Набережных Челнов смогут пользоваться автобусами и трамваями бесплатно. Соответствующее поручение дал мэр Наиль Магдеев, сообщили в пресс-службе администрации.

Бесплатный проезд будет действовать 9 мая на всех маршрутах общественного транспорта города. Решение принято в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В мэрии уточнили, что мера позволит горожанам удобнее добираться до мест праздничных мероприятий, а также к мемориалам и местам возложения цветов. Транспорт будет работать по обычному расписанию выходного дня.