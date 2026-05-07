Александр Лукашенко поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с юбилеем

Владимир Бортко — народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР, кавалер орденов Почета и Дружбы. Помимо творческой деятельности, он занимался политикой: избирался депутатом Государственной думы VI и VII созывов от КПРФ, был первым заместителем председателя думского комитета по культуре. В интервью накануне юбилея режиссер скромно оценил свои достижения, заметив: «Великие фильмы у Тарковского. У меня они не великие, максимум хорошие».