Александр Лукашенко поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с юбилеем

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление российскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Владимиру Бортко, которому 7 мая 2026 года исполнилось 80 лет.

Источник: Sputnik.by

В своем поздравлении глава белорусского государства отметил, что юбиляр внес значительный вклад в развитие современного кинематографа.

«Созданные Вами произведения, наполненные оригинальными замыслами и смелыми художественными решениями, стали заметным событием в искусстве, нашли отклик в сердцах миллионов зрителей разных поколений», — цитирует поздравление Лукашенко его пресс-служба.

Президент выразил надежду, что творческая деятельность киномэтра и впредь будет способствовать утверждению идеалов гуманизма, сохранению культурных традиций и укреплению связей между народами Беларуси и России.

Белорусский лидер пожелал кинорежиссеру крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых творческих успехов.

От «Собачьего сердца» до «Бандитского Петербурга».

Владимир Владимирович Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве, детство и юность провел в Киеве. Широкую известность режиссеру принесли культовые экранизации русской классики — «Собачье сердце» (1988) по повести Михаила Булгакова, телесериал «Идиот» (2003) по роману Федора Достоевского, а также масштабный проект «Мастер и Маргарита» (2005), в котором использовались передовые на тот момент технологии компьютерной графики.

Среди других известных работ мастера — комедия «Блондинка за углом» с Андреем Мироновым, военная драма «Афганский излом», а также популярные телесериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».

Владимир Бортко — народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР, кавалер орденов Почета и Дружбы. Помимо творческой деятельности, он занимался политикой: избирался депутатом Государственной думы VI и VII созывов от КПРФ, был первым заместителем председателя думского комитета по культуре. В интервью накануне юбилея режиссер скромно оценил свои достижения, заметив: «Великие фильмы у Тарковского. У меня они не великие, максимум хорошие».

