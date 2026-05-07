В Москве ученики медиаклассов начали проходить практику в «Москино»

Ученики предпрофессиональных медиаклассов в Москве начали проходить практику в кинопарке «Москино» в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Чтобы расширить возможности ребят в знакомстве со сферой культуры, искусства и журналистики, мы запустили для них медиапрактику в кинопарке “Москино”. Здесь старшеклассники знакомятся с полным циклом создания медиаконтента — от съемки фото и видео до интервью с профессионалами и монтажа собственных материалов. Это уникальная возможность не только прикоснуться к истории кино, но и получить практические навыки, которые помогут при поступлении в профильные вузы», — отметила Анастасия Ракова.
В ходе практических занятий ученики медиаклассов изучают съемочный процесс и инфраструктуру кинопроизводства. Им предоставили девять площадок кинопарка, воссоздающих разные эпохи: там можно увидеть средневековый город, княжеские палаты и Москву 1920—1930‑х годов. Среди декораций даже есть точные копии квартир Владимира Маяковского и Лили Брик, а также различные объекты столицы 1940‑х. Кроме того, ребята могут увидеть самый большой в Европе хромакей и посетить декорации ковбойского города, предназначенные для съемок вестернов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.