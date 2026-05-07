Число индивидуальных предпринимателей приблизилось к пяти миллионам

За год количество индивидуальных предпринимателей в России увеличилось более чем на 300 тыс. человек и почти достигло пяти миллионов, следует из отчета Федеральной налоговой службы (ФНС).
В апреле прошлого года их число составляло около 4 519 103, тогда как к апрелю 2026 года выросло до 4 837 797. Таким образом, рост составил около 7%.
Тем временем, количество юридических лиц за тот же период, наоборот, сократилось на 74 тыс. — с 3 213 781 до 3 139 085.
В 2024 году руководитель практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова объяснила эту тенденцию тем, что на фоне общей экономической ситуации налогоплательщики ищут способы вести бизнес с наименьшими налоговыми издержками.
«ИП является самым экономичным инструментом с этой точки зрения, хотя и не самым безопасным», — считает она.
При этом сокращение числа юридических лиц, по ее словам, во многом обусловлено чисткой ЕГРЮЛ от организаций, фактически не осуществляющих деятельность.
