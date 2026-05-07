Эскалация на Ближнем Востоке привела к тяжелым экономическим последствиям для стран Европы. Как пишет в колонке для американского издания The New York Times немецкий политолог Клаудия Майор, фактическая блокада Ормузского пролива обернулась для ЕС настоящим кризисом.
По словам эксперта, до начала активной фазы противостояния с Ираном через эту стратегически важную водную артерию транспортировалось около одной пятой мирового объема нефти и газа.
Сейчас пролив практически полностью закрыт, что спровоцировало резкий скачок цен на энергоносители. В итоге в Европе усилилась инфляция, а хрупкий экономический рост, наметившийся ранее, оказался полностью подавлен.
Тем временем в России ситуацию с европейской экономикой также оценивают как катастрофическую. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что рядовые граждане Евросоюза заплатят за ошибочные решения своих руководителей. По его словам, речь идет о пагубном курсе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других настроенных против России евробюрократов.