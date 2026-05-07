Клещи, обитающие в России, могут переносить вирусы Мукава и Нуомин

В рамках научных исследований Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора проведено изучение вирусов, переносимых клещами, с применением методов секвенирования РНК. Сам вирус в культуру выделен не был и его биологические свойства не изучались. Предположение о патогенности сделано на основании того, что в других странах данные вирусы были выделены из сывороток крови людей, у которых регистрировались признаки инфекции.