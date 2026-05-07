Клещи, обитающие в России, могут переносить вирусы Мукава и Нуомин

Роспотребнадзор: клещи в РФ могут переносить Бейджи найроварус и Нуомин.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Кроме энцефалита, клещи, обитающие в России, могут также переносить Бейджи найроварус и вирус Мукава, а также вирус Нуомин («Лесное»), сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В рамках научных исследований Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора проведено изучение вирусов, переносимых клещами, с применением методов секвенирования РНК. Сам вирус в культуру выделен не был и его биологические свойства не изучались. Предположение о патогенности сделано на основании того, что в других странах данные вирусы были выделены из сывороток крови людей, у которых регистрировались признаки инфекции.

«На Северо-Западе РФ, помимо вируса клещевого энцефалита, выявлены такие вирусы, как Бейджи найроварус и вирус Мукава, которые ранее были выделены из сывороток крови людей в Китае и Японии. Вирус Лесное, который был также обнаружен в клещах на Северо-Западе, не имеет четкого таксономического положения и схож с вирусом Нуомин, патогенные штаммы которого описаны в литературе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские вирусы не идентичны тем, которые были описаны ранее в Азии. Точно говорить о том, патогенны они или нет, можно будет только после проведения дополнительных исследований.

«Мутации в геномах вирусов происходят постоянно, часть из них приводит к тому, что вирус теряет жизнеспособность, а часть, наоборот, может иметь адаптивный характер и быть “полезными” для вируса», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре предупредили, что для снижения опасности заражения клещевыми вирусами необходимо продолжать подобные исследования. Уничтожить вирусы полностью нельзя, так как они являются частью природного биоценоза.

В ведомстве порекомендовали при посещении леса надевать защитную одежду, проводить регулярный осмотр, чтобы вовремя предотвратить присасывание клещей. В городской среде для уменьшения популяции клещей проводятся акарицидные обработки.