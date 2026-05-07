Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 7 мая

С 02:14 7 мая аэропорт Нижнего Новгорода временно приостановил регулярные операции по приему и отправлению воздушных судов. Как сообщает Росавиация, воздушная гавань функционирует в режиме ограничений, при этом любые рейсы осуществляются исключительно по согласованию с уполномоченными службами.
Представители ведомства пояснили, что подобные меры, как правило, вводятся в связи с потенциальной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Информация о возможных изменениях в расписании некоторых рейсов будет предоставлена дополнительно.
Ранее все принятые самолеты до Москвы вылетели из аэропорта Нижнего Новгорода.
