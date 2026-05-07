Археологи в Хабаровском крае нашли следы древних связей и «голубой камень»

Писаницу предварительно датируют широким историческим диапазоном — от середины I тысячелетия до нашей эры до середины I тысячелетия нашей эры. Иными словами, речь идёт о периоде, когда на этой территории уже существовали устойчивые культурные традиции, но многое из них до сих пор остаётся загадкой.