Археологи в Хабаровском крае нашли следы древних связей и «голубой камень»

В Хабаровском крае завершился полевой выезд археологического отряда Гродековского музея на объекты «Каменное. Городище» и «Хорская писаница», обнаруженные в прошлом сезоне. Работы принесли новые данные, которые добавили вопросов не меньше, чем ответо, сообщает МАХ канал сообщает Минкультуры 27 Z.
Особое внимание учёных привлекла Хорская писаница — древние изображения на камне. По предварительным оценкам, так называемые личины имеют сходство с амурскими петроглифами. Исследователи предполагают, что автор рисунков был знаком с этой традицией.
Писаницу предварительно датируют широким историческим диапазоном — от середины I тысячелетия до нашей эры до середины I тысячелетия нашей эры. Иными словами, речь идёт о периоде, когда на этой территории уже существовали устойчивые культурные традиции, но многое из них до сих пор остаётся загадкой.
Отдельный интерес вызвал небольшой камень голубого цвета, найденный на объекте. Учёные выдвигают гипотезу, что жители укреплённого поселения могли иметь торговые связи с группами, удалёнными примерно на тысячу километров. Для древнего мира это расстояние звучит почти как между континентами.
Кроме того, с помощью точных методов анализа два найденных предмета были определены как фрагменты железа. Это даёт основания предполагать, что металл могли не только использовать, но и, возможно, выплавлять прямо на месте.
Каждая такая находка не даёт окончательных ответов, но постепенно собирает картину жизни, в которой Дальний Восток был не окраиной, а частью большого древнего мира, связанного обменами, маршрутами и технологиями.