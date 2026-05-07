Судебные приставы опечатали ТЦ в центре Перми, сноса которого добивается мэрия

Напомним, в начале мая Арбитражный суд запретил эксплуатацию двухэтажного здания на ул. Ленина, 66а. С иском в суд о признании здания по ул. Ленина, 66а, самовольной постройкой и последующем ее сносе обратилась администрация Ленинского района Перми. По результатам строительной и пожарно-технической экспертиз дальнейшая эксплуатация объекта представляет опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. В связи с этим до рассмотрения дела по существу истец ходатайствовал о запрете эксплуатации здания.