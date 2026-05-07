В Хабаровском крае прокуратура наказала компанию за скрытый найм

В районе Полины Осипенко оштрафовали коммунальщиков и начальника.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура района имени Полины Осипенко провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Установлено, что в межмуниципальное общество был трудоустроен бывший государственный служащий отдела судебных приставов. По закону о противодействии коррупции работодатель обязан направить уведомление о заключении трудового договора с экс-чиновником по предыдущему месту его службы. Однако ресурсоснабжающая организация этого не сделала. В связи с нарушением прокурор района внёс представление, по итогам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. На основании постановлений прокурора коммерческая организация и её руководитель привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ. Общая сумма штрафа составила 70 тысяч рублей.

В прокуратуре Хабаровского края подчеркнули, что контроль за соблюдением антикоррупционных норм при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих будет продолжен. Выявленное нарушение показывает важность своевременного информирования прежних работодателей, что позволяет избежать конфликта интересов на новом месте работы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru