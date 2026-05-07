В Хабаровском крае прокуратура наказала компанию за скрытый найм

Установлено, что в межмуниципальное общество был трудоустроен бывший государственный служащий отдела судебных приставов. По закону о противодействии коррупции работодатель обязан направить уведомление о заключении трудового договора с экс-чиновником по предыдущему месту его службы. Однако ресурсоснабжающая организация этого не сделала. В связи с нарушением прокурор района внёс представление, по итогам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. На основании постановлений прокурора коммерческая организация и её руководитель привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ. Общая сумма штрафа составила 70 тысяч рублей.