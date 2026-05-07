Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рецидивиста осудят в Нижнем Новгороде по обвинению в двойном убийстве

Прокуратура Нижегородской области направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, которое произошло в августе 2025 года в квартире на улице Раевского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Прокуратура Нижегородской области направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, которое произошло в августе 2025 года в квартире на улице Раевского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Жертвами преступления стали супруги — хозяева квартиры, в которой обвиняемый снимал комнату. Во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения он нанес им множественные удары ножом, а затем обезглавил их, чтобы спрятать следы.

В полиции ранее сообщали, что предполагаемый убийца — уроженец Калининградской области и знакомый зятя дочери убитой. Он вел скитальческий образ жизни и уже был судим за убийство.

В СУ СК отмечали, что предполагаемый преступник вынес тела из квартиры по частям, спрятал останки в гаражах и скрылся. Тем не менее его оперативно нашли, в ходе предварительного следствия он полностью признал вину.