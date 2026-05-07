В этом году в Самаре высадят 1,5 млн цветов

В этом году в Самаре увеличат количество спирей, гортензий, виол, вербен и других кустарников и полукустарников, которые «хорошо структурируют пространства и создают яркие акценты благодаря длительному непрерывному цветению в теплом сезоне». Также в общественных пространствах высаживают цинерарии, тагетесы, петунии, катарантусы и другие виды и сорта однолетников. В историческом центре вдоль дорог высадили 42 дерева — рябины, ивы, черемухи и др.