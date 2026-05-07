В Казань прибыли два новых электропоезда для маршрута до Ижевска

В Казань поступили два новых электропоезда модели ЭПЗД. Составы будут курсировать по маршруту Казань — Ижевск — Казань. Запуск приурочен к Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Каждый поезд состоит из шести вагонов и вмещает до 540 пассажиров. Внутри установлены кондиционеры, санузлы, барная стойка, детская игровая зона и пеленальный столик.
Министр транспорта РТ Фарит Ханифов отметил, что вагоны планируют брендировать символикой Удмуртии и Татарстана. Благоустройство железнодорожного вокзала в Казани завершится к 11 мая.
Электропоезда будут ходить по «зеркальному» графику: утром из Казани в Ижевск и вечером обратно. Составы российской сборки произведены на Демиховском машиностроительном заводе. Ранее аналогичные поезда запустили на направлении Нижний Новгород — Казань.
Напомним, в Казань «Поезд Победы» прибыл 29 апреля. Мемориальный состав сформирован на Горьковской железной дороге в честь 81-й годовщины Победы.