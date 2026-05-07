В Казань прибыли два новых электропоезда для маршрута до Ижевска

Электропоезда будут ходить по «зеркальному» графику: утром из Казани в Ижевск и вечером обратно. Составы российской сборки произведены на Демиховском машиностроительном заводе. Ранее аналогичные поезда запустили на направлении Нижний Новгород — Казань.