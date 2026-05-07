Парковка в центре Минска 9 мая будет запрещена на некоторых улицах

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Движение всех транспортных средств будет ограничено на некоторых улицах Минска 9 мая с 07:00 до 20:00, сообщило управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Это связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Движение закроют на бульваре Мулявина (от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка); на улице Золотая Горка (от четной до нечетной стороны бульвара Мулявина); на бульваре Мулявина (от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости).

«Остановка и стоянка автомобилей на указанном участке улично-дорожной сети в данный период времени будет запрещена», — подчеркнули в ГАИ.

Ранее начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что 9 мая движение в районе площади Победы будет ограничено с 12:30 ориентировочно и до 20:00. Исключение сделают для общественного транспорта, но и для него движение перекроют в 16:00.

Кроме того, 10 мая в Минске состоится еще одно праздничное мероприятие, посвященное государственным символам — флагу, гербу и гимну. В честь этого будет организовано шествие по проспекту Победителей. На этой городской магистрали с 10:00 до 12:00 ограничат движение транспорта от проспекта Машерова до улицы Орловской.