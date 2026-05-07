«Свет Великой Победы» в Волгограде: как доехать, где пройти и что нельзя брать с собой

Сегодня вечером, 7 мая, на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет первый показ масштабного шоу «Свет Великой Победы». На этом массовом мероприятии приняты усиленные меры безопасности, поэтому это надо учитывать и выходить из дома заранее.

Время сеансов.

Важно! 7 мая с 16.00 до 22:00 мск вход на Мамаев курган будет закрыт. Доступ откроют с 22:00 — первый показ для зрителей состоится в 23:00.

8 мая показы пройдут в 20:30, 21:30, 22:30, 23:30.

9 мая — в 20:30, 21:30, 22:30.

Как доехать.

Важно! В Волгограде 7, 8 и 9 мая будет закрыта для пассажиров остановка «Мамаев курган» на Первой и Второй продольных. Запрет распространяется как на общественный транспорт, так и личный.

Всем, кто желает посмотреть шоу, следует заблаговременно продумать маршрут посещения и место для парковки автомобиля.

Где пройти.

Доступ на мероприятие будет осуществляться только через Парк Победы со стороны проспекта Ленина.

Запрещено.

В Волгограде на 7, 8 и 9 мая вводятся дополнительные меры безопасности в связи с празднованием Дня Победы.

На «Свет Великой Победы» нельзя брать с собой:

— домашних животных;

— крупногабаритные сумки и рюкзаки;

— детские коляски.

Напомним, что в этом году лазерное шоу пройдёт под аккомпанемент песен Александры Пахмутовой, а посреди бассейна на Площади Героев установлен подиум с роялями. Также впервые «Свет Великой Победы» покажут онлайн. Проект реализован совместно с новостной платформой «Дзен», VK Видео и «Одноклассниками».

Организаторы акции с помощью современных технологий воссоздадут образы героев-защитников Отечества, моменты кровопролитной битвы на Волге и радость Великой Победы. Основой музыкального сопровождения станут произведения Народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Батальные сцены произведения «Свет Великой Победы» будут поддерживаться спецэффектами.

Фото из архива V102.RU.

