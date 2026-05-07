Самые полезные и самые вредные супы перечислил гастроэнтеролог

Врач перечислил топ-5 полезных и вредных супов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Суп: полезный или вредный? Мнение гастроэнтеролога

Суп — это не обязательная часть рациона, не «универсальное лекарство», а просто формат еды, эффективность которого зависит от состава. Современная диетология не требует есть суп каждый день, — пишет гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Потенциальная польза супов

Польза супов в основном связана с их составом и формой. Однако эффект зависит от рецепта. Овощные и лёгкие супы полезны, а жирные, солёные и с копчёностями могут быть тяжёлой пищей.

Доктор Сергей Вялов перечислил топ-5 полезных и вредных супов, чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе.

—-

Полезные супы

  1. Овощной суп — абсолютный чемпион.

    • Богат клетчаткой и витаминами.

    • Подходит для повседневного рациона и людей с избыточным весом.

    • Можно варьировать состав в зависимости от сезона: брокколи, цветная капуста, кабачки, морковь, сельдерей, лук.

    • Без жирного бульона, только овощи и зелень.

  2. Томатный суп — лидер по содержанию антиоксиданта ликопина.

    • Особенно полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    • Ликопин защищает сосуды от окисления холестерина, снижая риск атеросклероза.

    • При варке томатов ликопина становится больше, а не меньше.

  3. Суп из брокколи — идеальный выбор для контроля уровня сахара.

    • Помогает стабилизировать глюкозу в крови и уменьшать её колебания.

    • Благодаря низкому гликемическому индексу безопасен при диабете второго типа.

    • Содержит сульфорафан — вещество с мощными противораковыми свойствами.

  4. Чечевичный суп — кладезь растительного белка и клетчатки.

    • Эффективен для стабилизации уровня сахара в крови.

    • Отлично насыщает и подходит вегетарианцам.

    • Чечевица варится быстро, не требует замачивания и даёт около 18 г белка на 100 г сухого продукта.

  5. Тыквенный суп-пюре — настоящий антиоксидантный коктейль.

    • Содержит бета-каротин, витамины группы B и калий.

    • При добавлении имбиря и куркумы усиливается его противовоспалительное действие.

    • Бархатистая текстура, приятный сладковатый вкус, минимум калорий — идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой.

—-

Вредные супы

  1. Наваристый мясной суп, особенно из жирных сортов.

    • Опасность заключается в высоком содержании экстрактивных веществ, которые раздражают слизистую желудка и стимулируют выработку пищеварительных соков.

    • Однако для здорового человека это не проблема, а польза.

    • Проблема в избытке жира и соли, которые создают нагрузку на печень и поджелудочную железу.

  2. Грибной суп — тяжёлая пища для пищеварения?

    • Грибы долго перевариваются и содержат хитин, создающий нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

    • Категорически противопоказан при панкреатите и гастрите в фазе обострения.

    • Хитин работает как клетчатка, стимулируя перистальтику и питая микробиоту.

    • Для здорового человека грибной суп не опаснее капустного.

  3. Солянка — калорийная бомба.

    • Из-за большого количества насыщенных жиров и соли наносит двойной удар по сердечно-сосудистой системе.

    • Классическая солянка с копчёностями, жирным мясом и солью вредна.

    • Но если приготовить её на постном мясе, добавить больше овощей и каперсов, снизить соли и исключить копчёности — получится полезное блюдо.

  4. Рассольник с высоким содержанием соли.

    • Чрезмерное употребление ведёт к задержке жидкости, повышению давления и нагрузке на почки.

    • Противопоказан при гипертонии и заболеваниях почек.

    • Огурцы можно вымочить, чтобы снизить соленость.

    • Можно использовать меньше рассола, больше свежих огурцов.

  5. Щи из щавеля — зелёные щи.

    • Щавелевая кислота в большом количестве связывает кальций и способствует образованию камней в почках.

    • Особую опасность представляет для людей с мочекаменной болезнью и подагрой.

    • Для здорового человека умеренное употребление 1−2 раз в неделю не опасно.

—-

Заключение

Суп — это не обязательный элемент рациона, но при правильном выборе ингредиентов может стать полезным и вкусным блюдом. Учитывайте состав, форму и способ приготовления, чтобы наслаждаться супом без вреда для здоровья.