Самые полезные и самые вредные супы перечислил гастроэнтеролог

Суп: полезный или вредный? Мнение гастроэнтеролога
Суп — это не обязательная часть рациона, не «универсальное лекарство», а просто формат еды, эффективность которого зависит от состава. Современная диетология не требует есть суп каждый день, — пишет гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
Потенциальная польза супов
Польза супов в основном связана с их составом и формой. Однако эффект зависит от рецепта. Овощные и лёгкие супы полезны, а жирные, солёные и с копчёностями могут быть тяжёлой пищей.
Доктор Сергей Вялов перечислил топ-5 полезных и вредных супов, чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе.
Полезные супы
Овощной суп — абсолютный чемпион.
Богат клетчаткой и витаминами.
Подходит для повседневного рациона и людей с избыточным весом.
Можно варьировать состав в зависимости от сезона: брокколи, цветная капуста, кабачки, морковь, сельдерей, лук.
Без жирного бульона, только овощи и зелень.
Томатный суп — лидер по содержанию антиоксиданта ликопина.
Особенно полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Ликопин защищает сосуды от окисления холестерина, снижая риск атеросклероза.
При варке томатов ликопина становится больше, а не меньше.
Суп из брокколи — идеальный выбор для контроля уровня сахара.
Помогает стабилизировать глюкозу в крови и уменьшать её колебания.
Благодаря низкому гликемическому индексу безопасен при диабете второго типа.
Содержит сульфорафан — вещество с мощными противораковыми свойствами.
Чечевичный суп — кладезь растительного белка и клетчатки.
Эффективен для стабилизации уровня сахара в крови.
Отлично насыщает и подходит вегетарианцам.
Чечевица варится быстро, не требует замачивания и даёт около 18 г белка на 100 г сухого продукта.
Тыквенный суп-пюре — настоящий антиоксидантный коктейль.
Содержит бета-каротин, витамины группы B и калий.
При добавлении имбиря и куркумы усиливается его противовоспалительное действие.
Бархатистая текстура, приятный сладковатый вкус, минимум калорий — идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой.
Вредные супы
Наваристый мясной суп, особенно из жирных сортов.
Опасность заключается в высоком содержании экстрактивных веществ, которые раздражают слизистую желудка и стимулируют выработку пищеварительных соков.
Однако для здорового человека это не проблема, а польза.
Проблема в избытке жира и соли, которые создают нагрузку на печень и поджелудочную железу.
Грибной суп — тяжёлая пища для пищеварения?
Грибы долго перевариваются и содержат хитин, создающий нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Категорически противопоказан при панкреатите и гастрите в фазе обострения.
Хитин работает как клетчатка, стимулируя перистальтику и питая микробиоту.
Для здорового человека грибной суп не опаснее капустного.
Солянка — калорийная бомба.
Из-за большого количества насыщенных жиров и соли наносит двойной удар по сердечно-сосудистой системе.
Классическая солянка с копчёностями, жирным мясом и солью вредна.
Но если приготовить её на постном мясе, добавить больше овощей и каперсов, снизить соли и исключить копчёности — получится полезное блюдо.
Рассольник с высоким содержанием соли.
Чрезмерное употребление ведёт к задержке жидкости, повышению давления и нагрузке на почки.
Противопоказан при гипертонии и заболеваниях почек.
Огурцы можно вымочить, чтобы снизить соленость.
Можно использовать меньше рассола, больше свежих огурцов.
Щи из щавеля — зелёные щи.
Щавелевая кислота в большом количестве связывает кальций и способствует образованию камней в почках.
Особую опасность представляет для людей с мочекаменной болезнью и подагрой.
Для здорового человека умеренное употребление 1−2 раз в неделю не опасно.
Заключение
Суп — это не обязательный элемент рациона, но при правильном выборе ингредиентов может стать полезным и вкусным блюдом. Учитывайте состав, форму и способ приготовления, чтобы наслаждаться супом без вреда для здоровья.