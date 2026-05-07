В Рефтинском Свердловской области школьники посетили птицефабрику

Ученики агротехкласса школы № 15 в поселке Рефтинском Свердловской области побывали на птицефабрике с экскурсией. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в учебном учреждении.
Школьники увидели полный производственный цикл: от приемки живой птицы до выпуска готовой пищевой продукции. Участники наблюдали за работой операторов линий, знакомились с современными технологиями переработки и задавали вопросы специалистам. Экскурсию провели мастера производственного обучения и руководитель ветеринарного отдела, обеспечив безопасную и познавательную среду.
Такая профориентационная работа формирует у детей осознанный интерес к аграрным специальностям. В долгосрочной перспективе это обеспечит отрасль мотивированными молодыми специалистами. Поддержка подобных инициатив со стороны предприятий создает условия для снижения кадрового дефицита в агропромышленном комплексе региона.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.