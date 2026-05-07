«Невесело»: суд в США раскрыл содержание предсмертной записки Эпштейна

Федеральный суд США раскрыл содержание предсмертной записки, которая якобы была написана известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в New York Times.

Находку обнаружили среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне. Текст начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Финансист написал, что некие силы проверяли его месяцами, однако у них не получилось найти доказательств.

— Они расследовали меня месяцами — и НЕ НАШЛИ НИЧЕГО!!! В итоге появились обвинения 15-летней давности. Какое счастье иметь возможность самому выбрать момент для прощания. Чего вы от меня хотите? Чтобы я разрыдался?! НЕВЕСЕЛО. НЕ СТОИТ ТОГО!! — сказано в записке.

Журналисты издания не смогли подтвердить, является ли это письмо подлинным. Кроме того, в рассекреченных файлах по резонансному делу данные фрагменты не фигурируют. Минюст США тоже не знал о записке.

До этого стало известно, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс даст показания в рамках расследования дела Эпштейна перед комитетом палаты представителей США по надзору и подотчетности. Допрос запланирован на 10 июня, его запишут на видео.

