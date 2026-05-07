В День Победы в Москве ограничат мобильный интернет, СМС и доступ к «белому списку» сайтов

В Москве в День Победы временно ограничат доступ к мобильному интернету и СМС-сервисам. Меры связаны с проведением праздничных мероприятий, пишет Минцифры на своём сайте.
7 и 8 мая отключать или ограничивать мобильный интернет в столице не планируют. В министерстве уточнили, что оперативные меры могут вводить только при «непосредственных угрозах безопасности».
9 мая ограничения затронут и «белый список» сайтов, которые обычно остаются доступны при сбоях мобильной связи. Домашний интернет и Wi-Fi, как подчёркивают в ведомстве, продолжат работать без перебоев.
В Калининградской области до 9 мая включительно также возможны временные ограничения мобильной связи и интернета. Власти предупреждали, что перебои могут повлиять на работу телефонов и банковских терминалов. Жителям и гостям региона советуют заранее снять наличные, продумать маршруты и уточнить планы.