Предпраздничный день пройдёт в Хабаровске при ясной погоде

Укороченная рабочая пятница, 8 мая, будет теплой и без осадков. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в Хабаровске синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют в предпраздничный день 8 мая западный ветер до 6−11 м/c. А температура достигнет +16..+18 °C в обеденные часы и не опустится ниже +2..+4 °C в ночное время.
В Комсомольске-на-Амуре кратковременный дождь возможен, но лишь в ночные часы. День будет ясным, воздух прогреется до +15..+17 °C. При этом ветер будет дуть северный, слабый. Ночью показатели составят 0..+2 °C.
На юге Хабаровского края дневная температура местами может достичь и +20°C, но в основном она будет около +17…+19°C. Ночью ожидается в пределах +1..+3 °C. Ветер северный, 5−10 м/c.
Северу региона прогноз обещает днем 8 мая небольшие осадки, в виде дождя и мокрого снега, хотя и прогреется воздух до +2..+10 °C. Температура ночами по большей степени держится еще в минусовых значениях 0..-4 °C. Неприятных ощущений добавит северный ветер (в отдельных районах он прогнозируется южного сектора), он будет от слабого до умеренного.
Тем временем граница вскрытия реки Амур уже подходит к Николаевску-на-Амуре. Также в сроки близкие к обычным прошел ледоход в верхнем течении реки Амгунь у села Удинское.