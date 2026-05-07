Когда начинают работать загородные лагеря Волгоградской области?

Сезон уже стартовал, но подготовка и проверки продлятся до 25 мая.
В Волгоградской области стартовала летняя оздоровительная кампания.
По информации пресс-службы обладминистрации, она охватит больше 92 тыс. детей. Сейчас 652 оздоровительные организации региона готовятся к их приёму.
В загородных лагерях идут плановые проверки. К заезду воспитанников готовы порядка 900 вожатых. До 25 мая подготовительная работа полностью завершится, при этом особое внимание уделят вопросам безопасности детей.
Во всех регионах России уже работает федеральная горячая линия по детскому отдыху. По всем вопросам его организации и выбора лагерей звоните по тел. 8−800−250−28−90.