Аншлаг и море оваций: чем удивили алматинцев артисты театра «Астана Балет»

Искушенному алматинскому зрителю на сцене Almaty Theatre были представлены две новинки столичного балетного театра, премьеры которых состоялись в прошлом году. Оба спектакля абсолютно разные по художественной форме, но каждый из них достоен быть увиденным и оцененным зрителями, отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.
«Гастроли в Алматы для нашего театра — это всегда особенное событие, и каждый год мы с нетерпением ждем встречи с любимым алматинским зрителем. И нас здесь ждут, поэтому мы стараемся привезти те постановки, которые зритель ранее не видел. Те спектакли, которые мы не показывали здесь», — рассказал он.
Гастроли открыл двухактный балет «Два ковра», в основу которого легла красивая древняя азербайджанская легенда о ширванском ковре. Постановщиком-режиссером и хореографом является Александр Могилев. История любви Самира и Лейлы, зародившаяся еще в детстве, прошла через все испытания — войну и разлуку. Ковер, сотканный Лейлой, повествует о ее глубоких чувствах и переживаниях, это символ верности и духовной связи влюбленных. После того как девушка узнает о смерти любимого, ярко-красные краски полотна плавно переходят в черный цвет.
Валерий Копейкин, автор либретто и идейный вдохновитель проекта, рассказал, что события в спектакле разворачиваются в Баку, Санкт-Петербурге и Вене, а финал прекрасной истории о любви решили сделать счастливым.
«Мы не дали любви умереть, мы ее возродили. После долгожданной встречи Самира и Лейлы появляется второй ковер, который начался с черного цвета, а заканчивается цветами жизни», — поделился Валерий Копейкин.
Он также добавил, что «Два ковра» — не только легенда о любви, но и повествование о двух невероятных женщинах — одна не смирилась с потерей любимого и хранила любовь, другая — вернула его возлюбленной, отказавшись от своих чувств.
«Вы знаете, потерять человека — это очень тяжело женщине. А еще тяжелее целенаправленно отдать свою любовь», — заключил Копейкин.
Ярчайшей кульминацией гастролей артистов столичного театра стал балет-кантата «Carmina Burana». Балет удостоен звания «Лучшая постановка 2025 года». На сцене сольются в единое целое балет, хор, оркестр и солисты. Неистовство, страстность, драматизм, мистерия, потрясающая экспрессия, магическая музыка Карла Орфа — масштабность развернувшегося на сцене действия не передать словами.
Безусловно, это результат колоссальной и слаженной работы коллектива и высокого профессионализма всех, кто задействован в сценической кантате. Хореографами-постановщиками выступили Мукарам Абубахриева (Авахри) и Тимур Загидуллин, дирижером является Арман Уразгалиев.
«Здесь оркестр — в яме, солисты — на сцене, а хор — очень глубоко. На сцене они стоят высоко, им сложно реагировать на жесты дирижера. Я их практически не вижу в какие-то моменты. Периодически перекрывают декорации, артисты балета, которые тоже танцуют. Но вот как-то мы это всё путем репетиций, путем работы, путем профессионализма со стороны хора и балета, с артистами и оркестром, конечно же, справились», — поделился Арман Уразгалиев, главный дирижер театра «Астана Балет».
Юноша и дева, главные центровые фигуры постановки, пытаются сохранить чистоту своих чувств, но их ждут соблазны и испытания. Перед нами — мощное и вечное столкновение сил созидания и разрушения, воплощенных в символических образах Творца и Искусителя. В поставке заложена идея колеса Фортуны как символа непостоянства судьбы и замкнутого круга жизни.
«Пока что премьера была только в Астане, и вот мы показали его и алматинскому зрителю. Но я думаю, что у этого спектакля большое будущее, по крайней мере, надеюсь на это. Мы обязательно покажем этот спектакль в мировом пространстве», — отметил художественный руководитель театра «Астана Балет» Нурлан Канетов.
Одну из ключевых ролей в постановке «Carmina Burana» сыграл ведущий солист театра Уэсли Карвальо. 7 лет назад он переехал из Сан-Паулу в Астану.
«Я уже чуть-чуть казах. Здесь я реализовал свою мечту. Всё, что я хотел в моей жизни, я получил здесь, в Казахстане, нашел здесь дом, обрел семью. Я люблю быть на сцене. Иногда, конечно, бывает тяжело, но, когда я на сцене, я всё забываю», — признался артист, который мечтает сыграть Ромео.
Все спектакли театра «Астана Балет» в Алматы прошли с аншлагом. Зрители еще долго не отпускали артистов со сцены, щедро даря свои бурные аплодисменты и крики «Браво!».
Бурю эмоций и неописуемый восторг подарили столичные артисты алматинцам за время своих гастролей, обещая, что и в следующем году порадуют новыми постановками.