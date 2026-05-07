В организмах ракообразных Байкала обнаружили фармацевтические препараты

ИРКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Ученые-биологи Иркутского государственного университета (ИГУ) проанализировали более 200 особей амфипод (ракообразные, которыми питаются омуль и нерпа) на Байкале и обнаружили в их организмах лекарства. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Лекарственные препараты в байкальских амфиподах обнаружили ученые-биологи ИГУ. Ученые Научно-образовательного центра (НОЦ) “Биоорганика” Иркутского госуниверситета проанализировали эндемичных байкальских бокоплавов (амфипод) из разных районов озера и подтвердили, что препараты попадают в живые организмы даже в самой глубокой и чистой воде мира», — говорится в сообщении.
Ученые провели количественный анализ на содержание ибупрофена у 218 особей байкальских ракообразных. «Обнаружили, что концентрации варьируют от 4,19 до 1 151 нг/ г сырого веса, весной уровни значимо выше, чем осенью. Присутствие метаболитов ибупрофена указывает на то, что амфиподы или их симбионты, возможно, метаболизируют лекарственный препарат», — пояснили в вузе.
По словам научного сотрудника НОЦ «Биоорганика» Тамары Тельновой, присутствие ибупрофена и его метаболитов ученые обнаружили не только в прибрежной зоне, но и у организмов, которые живут на большой глубине.
По данным мировой науки, ибупрофен нарушает репродукцию (снижает тестостерон, подавляет созревание яичников), вызывает окислительный стресс и пороки развития эмбрионов у ракообразных. «Наличие метаболита означает возможную дополнительную токсичность. Прямых исследований токсичности на байкальских видах пока нет», — добавили в вузе.
