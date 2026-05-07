В организмах ракообразных Байкала обнаружили фармацевтические препараты

Ученые провели количественный анализ на содержание ибупрофена у 218 особей байкальских ракообразных. «Обнаружили, что концентрации варьируют от 4,19 до 1 151 нг/ г сырого веса, весной уровни значимо выше, чем осенью. Присутствие метаболитов ибупрофена указывает на то, что амфиподы или их симбионты, возможно, метаболизируют лекарственный препарат», — пояснили в вузе.