В Госдуме предложили ужесточить правила фотосъемки новорожденных

В России необходимо ввести обязательную сертификацию для фотографов, проводящих фотосессии новорожденных. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Она напомнила, что сейчас действует национальный стандарт ГОСТ Р 59295−2021, который устанавливает требования к безопасности и качеству фотоуслуг для детей до 28 дней. Однако, по словам Буцкой, необходимо сделать следующий шаг и обеспечить, чтобы фотосессии проводили только сертифицированные специалисты.
— Важно, чтобы позы новорожденных были естественными, а атрибуты съемки были индивидуальными или имели одноразовый контактный слой. Используемые вспышки должны соответствовать нормам СанПиНа, — добавила депутат.
Буцкая отдельно отметила то, что действующий ГОСТ носит рекомендательный характер и не является обязательным для исполнения, что создает риски. Парламентарий также вспомнила о том, как был принят первый стандарт для фотосъемки новорожденных в 2019 году.
— Я была свидетелем появления этого ГОСТа, так как наблюдала за ростом числа предложений по съемке новорожденных. Как врач-педиатр, мне было больно видеть условия, в которых фотографировали детей, — передает слова народной избранницы РИА Новости.
Осенью 2025 года Буцкая поддержала другую инициативу. Министерство юстиции тогда предложило ввести обязательную медиацию при расторжении брака. Депутат подчеркнула, что примирительные процедуры особенно важны для семей с детьми.