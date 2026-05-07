Красноярцам рассказали, почему в самолете пассажиры выбирают томатный сок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почему во время авиаперелетов пассажиры чаще всего выбирают именно томатный сок? С таким вопросом обратился житель края в Роспотребнадзор.

Источник: НИА Красноярск

Специалисты поясняют, что на высоте вкус продуктов ощущается иначе. Из-за пониженного давления и снижения уровня кислорода вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными, и привычные напитки кажутся «пустыми». Так, апельсиновый сок в полете может восприниматься как слишком водянистый, а лимонный — просто кислый.

Томатный сок ведет себя иначе. Он содержит так называемый «умами» — насыщенный вкусовой оттенок, который делает вкус более глубоким и выраженным даже при сниженной чувствительности рецепторов. Поэтому в условиях полета томатный сок воспринимается более ярко и «вкусно», чем на земле.

Кроме того, специалисты отмечают, что он помогает поддерживать водно-солевой баланс во время перелета.