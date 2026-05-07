Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Котовске Тамбовской области прошла ярмарка товаров местных производителей

Повышенным спросом пользовались рассада и саженцы.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарка товаров местных производителей «Выбирай свое» состоялась 4 мая в городе Котовске Тамбовской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.

На 130 торговых местах свою продукцию представили более 25 предпринимателей и фермерских хозяйств из Котовска, а также Знаменского, Мичуринского, Мучкапского, Мордовского и других округов. Посетители могли купить свежее мясо и колбасные изделия, молочную продукцию, куриные яйца, натуральный мед, кондитерские и хлебобулочные изделия.

«Ярмарка приурочена к 81-й годовщине Победы и уже стала традиционной для города и региона. В текущий сезон повышенным спросом пользуются рассада и саженцы. Проект пользуется стабильной популярностью у жителей и гостей города благодаря сочетанию качества и ценовой доступности», — отметил заместитель главы администрации Котовска Дмитрий Галцынов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.