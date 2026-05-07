В Красноярском крае более 70 семей расселят из аварийного жилья

В рамках программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём» в Красноярском крае расселят более 70 семей. Люди переедут из 2,9 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного непригодным для проживания. На эти цели из краевого бюджета выделено 200 млн рублей, рассказали в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края. Расселение коснётся жителей Минусинска, Лесосибирска, села Верхнепашино, Ермаковского и посёлка Интикуль. В основном в программу попадают дома, пострадавшие от подтопления грунтовыми водами. Собственники смогут выбрать: получить денежную компенсацию или квартиру на вторичном рынке. Основное расселение аварийного фонда в регионе проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2025 по 2030 год планируется переселить 21 тыс. жителей из 377 тыс. кв. м аварийного жилья, рассказали в Минстрое края.