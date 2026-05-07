Медики рассказали, какие 5 привычек за столом доведут до долголетия

Эти простые привычки позволят снизить риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета и рака.

Пищевые привычки не отражаются моментально на самочувствии человека, но оказывают на здоровье системное влияние, предупреждают в волгоградском облздраве.

Медики назвали привычки, которые позволят прожить долгую жизнь без серьезных хронических заболеваний.

Во-первых, это умеренное питание — его нужно придерживаться уже с 18−20 лет.

Во-вторых, следует придерживаться режима с тремя полноценными приёмами пищи и двумя перекусами.

В-третьих, отказаться от «сладкой жизни» — чрезмерное потребление сахара приводит к накоплению внутриклеточной жидкости и отекам, а также провоцирует ускоренное образование атеросклеротических бляшек.

В-четвёртых, медики рекомендуют убрать со стола солонку и чрезмерно солёные продукты. Иначе недалеко и до гипертонии.

В-пятых, врачи советуют поставить жирный крест на жирном. Это не только мясное и молочное, но и практически все кондитерские изделия: торты, конфеты, вафли, чипсы — они содержат трансизомерные жирные кислоты.

Эти пять простых привычек позволят снизить риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета и рака.

