Медики рассказали, какие 5 привычек за столом доведут до долголетия

Пищевые привычки не отражаются моментально на самочувствии человека, но оказывают на здоровье системное влияние, предупреждают в волгоградском облздраве.
Медики назвали привычки, которые позволят прожить долгую жизнь без серьезных хронических заболеваний.
Во-первых, это умеренное питание — его нужно придерживаться уже с 18−20 лет.
Во-вторых, следует придерживаться режима с тремя полноценными приёмами пищи и двумя перекусами.
В-третьих, отказаться от «сладкой жизни» — чрезмерное потребление сахара приводит к накоплению внутриклеточной жидкости и отекам, а также провоцирует ускоренное образование атеросклеротических бляшек.
В-четвёртых, медики рекомендуют убрать со стола солонку и чрезмерно солёные продукты. Иначе недалеко и до гипертонии.
В-пятых, врачи советуют поставить жирный крест на жирном. Это не только мясное и молочное, но и практически все кондитерские изделия: торты, конфеты, вафли, чипсы — они содержат трансизомерные жирные кислоты.
Эти пять простых привычек позволят снизить риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета и рака.
