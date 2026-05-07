Госавтоинспекторы помогли жительнице Воронежа, скрючившейся на обочине от боли

В полдень во вторник, 5 мая, в Ленинском районе Воронежа службу несли сотрудники Госавтоинспекции Денис Ивченко и Николай Горбацевич. На улице 20-летния Октября, возле дома № 22, они заметили девушку, которая сидела на обочине дороги. Полицейские остановились и поинтересовались о ее состоянии. Девушка ответвила, что от боли ей сложно подняться и передвигаться самостоятельно. Она попросила о помощи.