Орловская фирма-банкрот снова продает право требования долга со своего владельца

Согласно картотеке арбитражных дел, «Интеркооперация» проходит процедуру конкурсного производства с ноября 2022 года по иску также орловского и уже ликвидированного ООО «Ультима» Владислава Первых. В апреле того же года права истца перешли к местному же ООО «Спецмонтажпроект», которое также принадлежит господину Первых. Изначальный размер требований составлял 22,4 млн руб. Эту сумму ответчик должен был выплатить «Ультиме» по результатам двух судебных разбирательств, касавшихся неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Согласно отчету финансового управляющего, по итогам процедуры наблюдения требования достигли 118,5 млн руб.