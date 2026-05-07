Орловская фирма-банкрот снова продает право требования долга со своего владельца

Банкротящееся ООО «Интеркооперация» из Орловской области выставило на третьи торги свои дебиторские задолженности. В ходе них планируется реализовать право требования к владельцу общества Алексею Юрченко, подконтрольному ему ООО «Агентство инновационных технологий» (Орел) и Александру Поединцеву (считается одним из контролирующих должника лиц). С предыдущих торгов начальная сумма лотов, как и общая сумма требований, снизилась со 109 млн до 98,1 млн руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего «Интеркооперации» Семена Пахомова.
Самый большой долг перед банкротящейся фирмой у «Агентства инновационных технологий» — 60 млн руб. (ранее — 66,6 млн). Еще 34,6 млн руб. (ранее — 38,5 млн) Алексей Юрченко задолжал напрямую. С господина Поединцева победитель торгов сможет взыскать 3,5 млн руб. (ранее — 3,9 млн).
Торги пройдут в форме публичного предложения с открытой формой предложений о цене. Подавать заявки на участие в них можно до 26 мая, в этот же день планируется подвести итоги процедуры. Двое предыдущих торгов не состоялись из-за отсутствия заявок.
По данным Rusprofile, ООО «Интеркооперация» было зарегистрировано в Орле в ноябре 2007 года для вспомогательной деятельности, связанной с грузоперевозками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Алексей Юрченко. Он же руководил компанией до процедуры банкротства. 2024 год «Интеркооперация» завершила с чистой прибылью 42 млн руб., выручка не раскрывается. Более актуальные финпоказатели не опубликованы.
Согласно картотеке арбитражных дел, «Интеркооперация» проходит процедуру конкурсного производства с ноября 2022 года по иску также орловского и уже ликвидированного ООО «Ультима» Владислава Первых. В апреле того же года права истца перешли к местному же ООО «Спецмонтажпроект», которое также принадлежит господину Первых. Изначальный размер требований составлял 22,4 млн руб. Эту сумму ответчик должен был выплатить «Ультиме» по результатам двух судебных разбирательств, касавшихся неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Согласно отчету финансового управляющего, по итогам процедуры наблюдения требования достигли 118,5 млн руб.
В декабре 2022 года конкурсным управляющим «Интеркооперации» был утвержден Семен Пахомов. В апреле 2026-го банкротство компании продлили до 23 июля. Ближайшее заседание по делу запланировано на 12 мая. В ходе него будет рассмотрено ходатайство господина Пахомова о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Речь идет об Алексее Юрченко, Александре Поединцеве, Сергее Новикове, Александре Жиляеве, Галине Понтенко, Екатерине Подрезовой, Наталии Новиковой.