Агрессивное поведение предложили распознавать через камеры: стал известен ответ Балаевой

Напомним, ранее депутат маслихата Кудайберген Бексултанов заявил, что в Казахстане грубость и агрессия становятся обыденностью и предложил решить это, в том числе через видеонаблюдение. Он предложил интегрировать системы видеонаблюдения «Сергек» с алгоритмами распознавания агрессивного поведения и адресовал свой запрос зампремьер-министра Аиде Балаевой. 6 мая на сайте мажилиса был опубликован ответ зампремьера. В нем говорится, что МВД совместно с КНБ и другими органами проводят работу по внедрению Национальной системы видеомониторинга за счет применения современных технологий видеоаналитики с использованием ИИ. «В рамках проекта по стране более 43 тыс. камер оснащены функциями ИИ. Используется 35 видов аналитики, в том числе анализирующие поведение людей. Модель может распознавать драки, скопление людей, оставленные предметы, выброс мусора и иные нарушения общественного порядка, тем самым обеспечивая своевременное обнаружение потенциально опасных событий и повышение эффективности реагирования уполномоченных органов», — говорится в ответе.