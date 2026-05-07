Накроют ли Землю магнитные бури: ученые оценили риски на ближайшие дни

Магнитные бури могут накрыть Землю 7 и 8 мая.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие два дня, 7 и 8 мая, на Земле ожидаются магнитные бури и геомагнитные возмущения. Об этом в четверг сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Причиной ученые назвали рост скорости солнечного ветра в окрестностях нашей планеты.

Вероятность магнитной бури в каждый из этих дней составляет около 33% (красный уровень). Еще 33% приходится на более слабые возмущения (желтый уровень). С таким же шансом магнитное поле может остаться в зеленой зоне. Общая интенсивность события оценивается как средняя, умеренная.

При этом активность Солнца сейчас низкая, уточнили ученые. Однако к концу недели возможно увеличение числа вспышек. Более сильный период возмущений прогнозируется с 15 по 18 мая.

Как писал KP.RU, недавно российские астрономы показали огромную стрелку на Солнце, состоящую из солнечных пятен.