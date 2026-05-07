Полиция Таиланда задержала четверых россиян за нелегальную работу электриками

Полиция Таиланда задержала четверых граждан России на курортном острове Самуи. Об этом сообщает иммиграционная полиция провинции Сураттхани. Россияне занимались монтажом электросистем и звукового оборудования.
Проверка показала, что у двоих из них туристические визы истекли более трех месяцев назад, а разрешений на работу не было. Двое других имели разрешения на работу в качестве управляющих директоров, но по факту работали электриками. Эта профессия в Таиланде законом зарезервирована для местных граждан.
Правоохранители отметили, что задержанных депортируют. В посольстве России в Таиланде сообщили, что дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего. Нарушение трудового кодекса иностранцами грозит штрафом и запретом на въезд.
Ранее KP.RU писал, что на Пхукете задержали гражданина России по подозрению в нелегальной работе гидом. Он набирал клиентов через Telegram-канал, предлагая выезды на рыбалку. Ему грозит до двух лет тюрьмы или штраф около 15,5 тысяч долларов, а также депортация. В Таиланде профессии гида, массажиста и парикмахера законодательно закреплены только за гражданами.