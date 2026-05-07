Полиция Таиланда задержала четверых россиян за нелегальную работу электриками

Ранее KP.RU писал, что на Пхукете задержали гражданина России по подозрению в нелегальной работе гидом. Он набирал клиентов через Telegram-канал, предлагая выезды на рыбалку. Ему грозит до двух лет тюрьмы или штраф около 15,5 тысяч долларов, а также депортация. В Таиланде профессии гида, массажиста и парикмахера законодательно закреплены только за гражданами.