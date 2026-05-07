«Живая память» в Хабаровске: на аллее перед ареной «Ерофей» высадили 20 елей в честь героев ВОВ и СВО

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на аллее перед спорткомплексом «Ерофей» состоялась акция «Живая память». Мероприятие объединило представителей агропромышленных и пищевых предприятий региона, а также руководителей города и края. Участники акции высадили 20 саженцев аянской ели. Посадочные ямы для деревьев достигают глубины 70 сантиметров. Аянская ель неприхотлива, однако в условиях городской среды молодые деревья нуждаются в регулярном поливе. При должном уходе аянская ель может расти в почве от 300 до 500 лет. На каждую высаженную ель помещают именную табличку: пока дерево растет, будет известно, кто о нем заботится. Посадка 20 елей приурочена к сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны и участниках СВО. Саженцы привезли из некрасовского питомника «Фамильное дерево». В работах по озеленению территории, прилегающей к спортивному комплексу, приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор Дмитрий Демешин. Глава региона Дмитрий Демешин отметил: «Символично, что накануне 81-й годовщины Победы мы собрались, чтобы посадить ели в память о тех, кто защищал мирное небо тогда и кто защищает его сейчас». Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил о планах по озеленению краевой столицы на текущий год: «В этом году, в течение весеннего и осеннего периода, мы высадим около 6000 тысяч зеленых насаждений». В экологических акциях на территории Хабаровска участвуют семьи, представители общественных организаций и волонтеры различных возрастов. С начала этого года в городе уже высажено более 150 саженцев дуба, сосны, липы, рябины и груши. Акция «Живая память» на аллее перед ареной «Ерофей» стала продолжением данной работы. Анна Тихонова.