Более 47 млн рублей чаевых оставили в нижегородских ресторанах с начала года

Больше всего «на чай» оставляют в Арзамасе.

Источник: Нижегородская правда

С начала этого года в заведениях общепита Нижегородской области жители и гости оставили свыше 47 млн рублей «на чай». Об этом сообщают аналитики сервиса «Нетмонет».

Средний размер чаевых в регионе за последний год вырос с 315 рублей до 336 рублей. Больше всего «на чай» оставляют в Арзамасе — 567 рублей. В Нижнем Новгороде средний «чай» — 302 рубля. При этом на областной центр приходится львиная доля всех чаевых в регионе — более 15 млн рублей.

Чаще всего посетители оставляют чаевые в гастробарах. Следующими в списке идут стейк-хаусы и пиццерии.

В прошлом году посетители заведений в Нижегородской области оставили в общей сложности более 192 млн рублей чаевыми.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах. В прошлом году рекордные чаевые пришлись на май, в этом — на 13 февраля.