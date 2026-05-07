На Кубани в станице Динской состоялся экологический марафон

Экологический марафон «Построй свой маршрут» прошел 29 апреля в станице Динской Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Мероприятие открыло серию окружных обучающих интенсивов, организованных в ходе конкурса на звание «Лучший комитет (округ) Детского экологического совета Краснодарского края». Марафон объединил команды из семи районов региона. Программа включала в себя серию практических занятий и мастер-классов. Со школьниками работали эксперты профильных ведомств, которые помогли ребятам углубиться в изучение различных направлений экологической деятельности.
Итогом марафона стала защита командных проектов. Объединив полученные знания, участники представили свои идеи туристических экологических маршрутов, разработанных специально для особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.