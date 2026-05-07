Очевидцы сняли в небе странные объекты, похожие на НЛО: ученые объяснили их происхождение

Вечером 5 мая над канадской провинцией Британская Колумбия очевидцы заметили цепочку конусообразных светящихся объектов, что вызвало панику и массу догадок. По информации издания New York Post, необычное свечение напугало местных жителей и многие подумали, что это НЛО, но специалисты склоняются к земному объяснению. Издание привело фото данного инцидента.
Малхар Кендуркар из Астрономической обсерватории Принца Джорджа пояснил, что увиденное является «эффектом медузы». Эксперт уточнил, что явление возникло из-за запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей вечером с базы «Ванденберг» в Калифорнии.
Согласно словам Кендуркара, выхлопные газы ракеты расширялись в верхних слоях атмосферы, создавая аморфное облако. Пэтси Сеймур, опубликовавшая видео в соцсетях, заметила, что свечение как будто рассеивалось по мере удаления. Директор Космического центра имени Макмиллана Майкл Унгер заявил, что явление выглядит управляемым и встречается всё чаще.
Ранее конгрессмен Тим Берчетт заявил, что видел фотографии и видео НЛО, которые «не укладываются в голове» и не поддаются логическому объяснению. Также он обратился к правительству с просьбой опубликовать эти материалы.