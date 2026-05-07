Про «мохнатых солдат Победы» расскажут хабаровчанам на праздничных выходных

Предстоящие выходные ожидаются праздничными и длинными. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», отдыхать жители региона будут с 9 по 11 мая, и каждый из этих дней можно провести увлекательно.
Так, помимо праздничных мероприятий, которые пройдут в муниципалитетах по случаю Дня Победы, туроператоры предлагают желающим отправиться в комбинированный тур «Сплав Анюй-скалы Надге-вершина 1100» (6+). Программа включает сплав по реке Анюй, трекинг, альпинизм, восхождение на вершину, а также ночевку в палатке, рыбалку и вечер у костра. Специальной подготовки не требуется, а маршрут доступен в том числе и для детей.
Или можно обратить внимание на другую активность — поход на гору Синюху (12+), который запланирован в этот же день. Живописная тропа с кедрами приведет путешественников на вершину, откуда открывается панорама Вяземского. Маршрут в одну сторону составляет 8 км и рассчитан даже на неподготовленных туристов.
— Поход вполне доступный, что делает его отличным поводом для съемки видеоролика к новому сезону всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Подробности о конкурсе можно уточнить на сайте путешественникдв.рф, — напомнили в региональном министерстве туризма.
По случаю Дня Победы 10 мая состоится тематическая экскурсия «Мохнатые солдаты Победы» (0+), посвященная участию собак в Великой Отечественной войне. В программе слайд-шоу с рассказом о боевом пути четвероногих помощников, экскурсия в вольер и знакомство с северными ездовыми собаками.
А на следующий день, 11 мая, всей семьей можно отправиться на экскурсию на пасеку «В гости к пчелам» (6+). Семья опытных пчеловодов расскажет о жизни пчел, угостит свежескачанным медом и раскроет секреты его приготовления. Гости смогут примерить специальный костюм, научиться работать с дымарем, подержать рамки с пчелами, заглянуть в пчелиное жилище и узнать об устройстве пчелиной семьи.
Или же день можно провести на контактной ферме, куда будет организован тур «Пушистотерапия» (0+). Посетители смогут погладить и покормить с рук коз, кроликов, лошадей, северных оленей, лис и белок, а после насыщенного дня пройдет чаепитие с домашними пирогами.
Узнать подробности этих и иных предложений можно в социальных сетях или на сайтах министерства туризма Хабаровского края и Краевого визит-центра «Амурский утес».