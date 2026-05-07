Пассажиры рейса СПб-Волгоград 9 мая возьмут на борт портреты фронтовиков

9 мая 2026 года рейсы Санкт-Петербург — Волгоград (FV6117 и FV6118) авиакомпании «Россия» пройдут в особом формате. На борту самолетов пройдет акция «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны.
В пресс-службе волгоградского аэропорта сообщили: пассажиры, у которых среди родственников были фронтовики, могут взять их портреты на борт. Для этого нужно заранее оформить фотографию в специальную рамку на сайте движения polkrf.ru.
Во время полета гостей будут сопровождать песни военных лет. Каждый пассажир получит георгиевскую ленту как символ Победы.
