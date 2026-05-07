«Ъ»: Игры Sims, FIFA и GTA оказались под угрозой блокировки в России

Недавно первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин рассказал, что поводов для блокировки игровой платформы Steam в России нет. Он добавил, что опасения по этому поводу излишни, так как сервис демонстрирует готовность к конструктивному диалогу с властями.