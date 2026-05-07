Туристка упала на толпу пешеходов из бассейна на 29 этаже отеля Гонконга

В Гонконге туристка погибла, упав с террасы бассейна на 29-м этаже отеля и ранив нескольких прохожих. Трагедия произошла утром в понедельник, 4 мая, в гостинице Hotel Indigo Hong Kong Island в районе Ваньчай. Об этом пишет People.
Как сообщает издание, сначала в полицию поступила информация о падении мужчины и женщины с крыши здания на Куинс-роуд-Ист, однако позже правоохранители уточнили, что упала только одна женщина.
По данным South China Morning Post, погибшей оказалась 69-летняя гражданка США, проживавшая в отеле вместе с супругом. По предварительной информации, муж туристки около 8 утра ушел на прием к врачу. Спустя примерно час женщина поднялась к бассейну на крыше и сорвалась вниз. От полученных травм она скончалась на месте.
При падении женщина задела прохожую, которая получила травмы и была госпитализирована. Еще два человека, включая 10-летнего мальчика, пострадали от осколков разбившегося стекла.
Ранее россиянка сорвалась с балкона отеля в Турции. От полученных травм женщина скончалась.