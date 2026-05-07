Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка упала на толпу пешеходов из бассейна на 29 этаже отеля Гонконга

При падении из окна женщина задела прохожую, которая получила травмы и была госпитализирована.

Источник: Комсомольская правда

В Гонконге туристка погибла, упав с террасы бассейна на 29-м этаже отеля и ранив нескольких прохожих. Трагедия произошла утром в понедельник, 4 мая, в гостинице Hotel Indigo Hong Kong Island в районе Ваньчай. Об этом пишет People.

Как сообщает издание, сначала в полицию поступила информация о падении мужчины и женщины с крыши здания на Куинс-роуд-Ист, однако позже правоохранители уточнили, что упала только одна женщина.

По данным South China Morning Post, погибшей оказалась 69-летняя гражданка США, проживавшая в отеле вместе с супругом. По предварительной информации, муж туристки около 8 утра ушел на прием к врачу. Спустя примерно час женщина поднялась к бассейну на крыше и сорвалась вниз. От полученных травм она скончалась на месте.

При падении женщина задела прохожую, которая получила травмы и была госпитализирована. Еще два человека, включая 10-летнего мальчика, пострадали от осколков разбившегося стекла.

Ранее россиянка сорвалась с балкона отеля в Турции. От полученных травм женщина скончалась.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше