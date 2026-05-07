Врачей пугает скачок случаев неизлечимой болезни, связанной со столешницами

Sun: врачей пугает рост случаев неизлечимой болезни, связанной со столешницами.

Источник: Комсомольская правда

Британские врачи бьют тревогу из-за роста числа случаев заболевания, связанного с кухонными столешницами. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о силикозе — опасной болезни, связанной с изготовлением кварцевых кухонных столешниц. Из-за отсутствия качественной вентиляции и средств защиты частицы кварца легко оседают в легких. И это может привести к образованию необратимых рубцов.

Число случаев диагностирования силикоза выросло на 450 процентов, тревожатся британские медики. Чаще всего им страдают те, кто работает с кварцевыми столешницами. Этот материал дешевле мрамора и гранита, а потому популярен у производителей.

Ранее в Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни, которая напоминает лихорадку Эбола. Ею заболели 13 человек, трое из них умерли.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Канаде была зафиксирована вспышка неизвестной болезни, поражающей молодежь. За два года набралось как минимум 48 случаев.

